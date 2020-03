Alexander-Arnold (Liverpool) n’envisage pas un départ

Trent Alexander-Arnold fait aujourd’hui partie des tous meilleurs latéraux droits en Europe. En tant que tel, il peut intéresser les plus grandes écuries du continent. Mais, et que les fans de Liverpool se rassurent ; il n’a aucune intention de bouger. Parce qu’il vient tout juste de rempiler avec les champions d’Europe en titre (jusqu’en 2024), mais aussi parce qu’il est très attaché à son club formateur.

Alexander-Arnold est comblé chez les Reds

Dans un entretien accordé à GQ, le jeune international anglais (21 ans) a donc assuré qu’une expérience ailleurs ne fait absolument pas partie de ses projets. « En ce moment, je suis un joueur de Liverpool. J'adore le club plus que tout. J'adore cet environnement. J'adore les fans, les gens. J'adore la ville. Alors, non, pourquoi penserai-je à un départ ». Cette saison, Alexander-Arnold a le cinquième temps de jeu le plus important de l’effectif des Reds (40 matches et 3365 minutes joués).