Bienvenue au club africain du siècle 😍🦅#AllezAhly pic.twitter.com/rqE2YZCze6

— Al Ahly SC 🇫🇷 (@AlAhlyfrancais) September 9, 2022

. Un peu plus d'une semaine après le limogeage du Portugais Ricardo Soares, le 31 août, le club égyptien a annoncé la. Le technicien suisse doit arriver samedi au Caire pour prendre officiellement ses fonctions. Un contrat de deux ans l'attend. Avec une: la perte du titre, remporté pour la deuxième année consécutive par le Zamalek, a en grande partie coûté son poste à son prédécesseur.Révélé en tant qu'entraîneur sur le le banc du FC Saint-Gall au tournant des années 2000, Marcel Koller (62 ans) a par la suite entraîné le FC Cologne, le VfL Bochum et le FC Bâle, mais aussi l'équipe nationale autrichienne entre 2011 et 2017. Celui qui a gagné quatre trophées dans sa carrière devient le, trois ans après René Weiler.