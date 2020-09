Al-Ahly en pole pour Youcef Belaïli, mais...

Alors que Youcef Belaïli est annoncé avec insistance à Al-Ahly, les discussions tardent à se décanter entre les différentes parties. Selon le père et agent du milieu de terrain offensif international algérien, les Saoudiens d'Al-Ahli, où le Fennec évolue depuis un an, traînent un peu les pieds. « Des pourparlers officiels ont eu lieu avec Al-Ahly par l’intermédiaire du directeur des transferts du club, Amir Tawfik. Le joueur a toujours un contrat avec Al-Ahli (jusqu'en juin 2022, ndlr) et nous respectons notre accord avec la partie saoudienne, a indiqué Hafid Belaïli, dans des propos rapportés par Kingfut. Al-Ahly est un grand club et ce serait un honneur pour Youcef de jouer pour eux, mais le transfert est lié à l’acceptation d’Al-Ahli. Car ils ont rejeté l'idée de le prêter. »

Les choses ne s'annoncent donc pas simples, mais Al-Ahly reste le club le mieux placé pour s'attacher les services du champion d'Afrique, âgé de 28 ans. « Les choses seront décidées bientôt. Nous attendons la décision d’Al-Ahli de conserver Youcef Belaïli ou de le vendre à Al-Ahly (qui est prêt à payer 4 millions d'euros, ndlr). L'Espérance de Tunis (où Belaïli évolua entre 2012 et 2014, puis en 2018-2019, ndlr) et d'autres clubs égyptiens (Pyramids FC et le Zamalek) ont négocié avec nous mais Al-Ahly est l'équipe la plus sérieuse. »