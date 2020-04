En fin de contrat avec Al-Ahly au 30 juin prochain, Ahmed Fathi avait déjà fait savoir qu'il ne prolongerait pas son bail. Le latéral droit international égyptien poursuivra sa carrière sous les couleurs de Pyramids FC. Le nouveau riche de Premier League égyptienne a annoncé la nouvelle ce samedi. Une page se tourne donc pour le joueur de 35 ans, qui évoluait au Ahly depuis 2015, après un premier passage entre 2007 et 2014. Soucieux officiellement de rester titulaire, mais certainement sensible aux garanties financières offertes par son nouvel employeur, Ahmed Fathi a cette fois cédé aux avances du club d'Assiout, qu'il avait repoussées en 2018.