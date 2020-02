Ajax : Ziyech à Chelsea cet été ?

Selon les informations du média batave De Telegraaf, Hakim Ziyech intéresse Chelsea. Le club anglais aurait ainsi conclu un arrangement verbal avec l'Ajax Amsterdam pour une somme culminant à 45 millions d’euros. On parle d'une arrivée l'été prochain. Actuellement blessé, l'international marocain peut se targuer d'avoir marqué 8 buts et réussi 21 passes décisives cette saison avec l'Ajax. Convoité un temps par Arsenal, Ziyech devrait découvrir la Premier League avec un autre club londonien. Algemeen Dagblad et Voetbal International, autres médias bataves de référence, corroborent les information du Telegraaf et la somme évoquée.