Ajax : Ça se complique avec Onana

La prolongation d'André Onana à l'Ajax Amsterdam a du plomb dans l'aile. Le club néerlandais a rompu les discussions avec son gardien de but international camerounais, sous contrat jusqu'en juin 2022 et actuellement suspendu pour dopage. Le directeur sportif des Ajacides, Marc Overmars a confirmé sur ESPN que les pourparlers entre les deux parties avaient été stoppés et n'exclut plus de voir le Lion Indomptable partir libre au terme de son bail. « Les conditions ne sont pas vraiment réunies. Peut-être qu'il envisage de partir en juillet. Il est dommage que nous n'ayons pas pu parvenir à un accord. » Il y a environ deux semaines, Overmars se disait pourtant plutôt optimiste. Pour rappel, André Onana était annoncé avec insistance du côté du Borussia Dortmund avant sa suspension, début février.