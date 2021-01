Bonjour @HallerSeb 😍

Haller retrouve Ten Hag

Sébastien Haller est de retour en Eredivisie. L’ex-Bleuet vient de renforcer les rangs de l’Ajax d’Amsterdam. Il débarque en provenance de West Ham, où il évoluait depuis 2019, et contre un montant de 22.5M€.La durée de contrat avec les champions des Pays-Bas est de quatre ans et demi (jusqu’en 2025). L’international ivoirien portera la tunique floquée du numéro 22. "L'Ajax est un club performant, avec lequel vous pouvez jouer le titre et la Ligue des Champions chaque saison. Cette mentalité de vainqueur est toujours appréciable quand on est un attaquant. Et puis, c'est un retour aux Pays-Bas, où est née ma fille", a déclaré la recrue dans une vidéo mise en ligne sur le site officiel de l'Ajax.A l’Ajax, Haller va retrouver un entraineur qu’il connait bien, en l’occurrence Erik Ten Hag.(2015-2017) et au cours desquelles il a claqué 30 buts en 65 rencontres jouées. Avec ce renfort, le club quadruple champion d’Europe gagne en ambition. Et ce n’est pas vraiment une bonne nouvelle pour le LOSC, qui affrontera cette équipe en 16es de finale de la Ligue Europa en février prochain.