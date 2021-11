Alors que son contrat expire le 30 juin 2022, Noussair Mazraoui tarde à prolonger à l'Ajax Amsterdam. « Plus cela prend de temps, plus cela devient difficile », a déclaré le latéral droit dans l'émission YouTube "Bij Andy in de auto!", animée par l'ancien joueur Andy van der Meyde. « Je veux prolonger, mais aucun joueur ne jouera pour rien », a ajouté l'international marocain, actuellement en froid avec le sélectionneur Vahid Halilhodzic, dans des propos repris par Voetbal International.

Ten Hag compte sur lui

Au club depuis l'âge de neuf ans, Mazraoui a disputé à ce jour 118 matchs avec l'équipe première, pour un bilan statistique de neuf buts et huit passes décisives. Redevenu cette saison un titulaire incontesté sur le côté droit de la défense, le joueur de 23 ans se dit toujours « ouvert à une prolongation de contrat ». « Je ne connais rien d'autre que l'Ajax », avoue-t-il dans la même interview. La balle est maintenant dans le camp des dirigeants du club et des conseillers du joueur.