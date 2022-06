Ajaccio : Hamouma s'engage avec le club

"J'ai eu de très bons contacts avec le coach"



🚨 #MERCATO Après dix saisons au plus haut niveau avec l’ASSE, 𝐑𝐨𝐦𝐚𝐢𝐧 𝐇𝐚𝐦𝐨𝐮𝐦𝐚 s’engage en Blanc et Rouge. Talentueux, expérimenté... le stéphanois vient renforcer les rangs offensifs de l’équipe. Bienvenue au club! ⚪️🔴https://t.co/4gqEONZ6jn pic.twitter.com/fFd7cXdnRI

— AC Ajaccio (@ACAjaccio) June 20, 2022

Un nouveau défi et une nouvelle page à écrire. Après 10 saisons sous le maillot de l'AS Saint-Étienne, qui évoluera en Ligue 2 cette saison, Romain Hamouma a pris la décision de s'engager en faveur de l'AC Ajaccio. En fin de contrat avec les Verts le 30 juin prochain, l'attaquant âgé de 35 ans évoluera pour une saison sous le maillot du club corse et pourra transmettre son expérience du plus haut niveau à un groupe relativement jeune et peu rompu aux exigences de l'élite du football français.Le directeur sportif d'Ajaccio, Johan Cavalli, s'est félicité de ce recrutement.Dans le jeu il va nous apporter sur le plan technique et sur le plan physique car il a des jambes et de la vitesse. Romain nous offre, par ses qualités, plusieurs choix sur le plan offensif. C’est un joueur qui fini une longue et belle série à l’ASSE et qui a très envie de vivre une nouvelle aventure", a-t-il valorisé sur le site officiel du promu.L’intéressé, lui, avait "à cœur de terminer la page correctement avec l'AS Saint-Étienne" et aspire désormais à se "consacrer à un nouveau projet., a glissé Hamouma, en référence à Olivier Pantaloni. Puis de fixer l'ambition du groupe, principalement tournée autour du maintien : "Tout s’écrit et ce sera à nous de créer quelque chose de positif pour se maintenir. Ce ne sera pas simple car il y a de belles équipes mais nous avons nos chances et il faut y croire !", a-t-il affirmé.