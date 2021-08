Aguero reste au Barça malgré le départ de Messi

Selon Marca, Sergio Aguero ne quittera pas le FC Barcelone cet été. L'attaquant argentin est déterminé à jouer au Camp Nou, même s'il sait maintenant qu'il ne partagera pas le vestiaire avec son ami et coéquipier en sélection, Lionel Messi. "El Kun" vient tout juste d'arriver au club et n'envisage pas de changement d'équipe, malgré les informations affirmant le contraire dans les médias catalans.

Aguero orphelin de Messi

"Espérons que nous jouerons ensemble", avait déclaré Aguero après avoir rejoint le Barça en tant que joueur libre depuis Manchester City. "C'est un plaisir de jouer avec lui et cela me rend fier de le faire. Je le connais beaucoup et je pense qu'il va rester". Des propos peu inspirés. Pour rappel, Aguero a rejoint les Catalans plus tôt cet été, après la fin de son contrat avec City le 30 juin dernier. L'une des raisons de son choix de signer à Barcelone était de jouer aux côtés de son ami. Le duo est inséparable au niveau international avec l'Argentine.