Agüero serait ''surpris que City laisse partir Bernardo''

Il n'est plus un footballeur professionnel depuis décembre dernier, après détection de problèmes cardiaques, mais Sergio Agüero continue de suivre l'actualité du monde du ballon rond. Cette semaine, l'ancien attaquant vedette de Manchester City s'est vu questionné sur l'actuel mercato des Skyblues et notamment sur le cas Bernardo Silva, courtisé ardemment par le FC Barcelone ces dernières semaines."Je serais surpris que City le laisse partir. C'est un joueur qui apporte beaucoup chaque saison", a d'abord avancé Agüero à Stake, avant de préciser : "Mais tout est possible." L'ex-grand buteur argentin résume assez bien en ces quelques mots l'avis général concernant un tel transfert. Et pourtant, ces derniers jours, il semble acquis pour toutes les parties concernées qu'un départ ne dépende en réalité que de la capacité du Barça à proposer la somme adéquate. Tout récemment, Pep Guardiola et Bernardo Silva ont avancé que, justement, le club mancunien ne fermerait aucune porte par principe. Tout en laissant entendre qu'une volonté de départ avait bien été exprimée.Sur le principe, donc, un tel transfert pourrait voir le jour. Sur le principe seulement, pour l'instant, tant le FC Barcelone, en proie à des difficultés financières, est déjà à la peine pour faire enregistrer ses nombreuses recrues du mercato en Liga (Robert Lewandowski, Jules Koundé, Raphinha, Franck Kessié, Andreas Christensen et même Ousmane Dembélé). Pour le dire autrement : il paraîtrait très étonnant que, d'ici la clôture du marché, ce contexte change au point de permettre aux Blaugranas la réalisation d'un énième gros transfert. Pour autant, Sergio Agüero est persuadé que le choix pourrait être le bon pour le joueur, et surtout pour le Barça."S'il arrive finalement au Barca, alors il sera quelqu'un qui pourra être la clé du jeu de possession que Xavi aime", pressent celui qui a vécu quatre saisons pleines chez les Skyblues avec Silva, entre 2017 et 2021, et qu'il tient en haute estime. "Bernardo, c'est un grand joueur, dit Agüero. Il porte le ballon, il se sacrifie, il a la qualité pour aider et marquer des buts et il peut jouer à de nombreux postes." Sur le papier, cela ressemble assez bien à un recrutement impossible.