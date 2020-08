AEK Athènes : Un international tunisien a signé

Nassim Hnid fait le grand saut. Le défenseur central international tunisien quitte le CS Sfaxien pour l'AEK Athènes, où il a signé ce jeudi un contrat de quatre ans. Après cinq saisons (73 apparitions, pour 3 buts et 1 passe décisive) sous les couleurs du CSS, le natif de Zarzis va ainsi vivre sa première expérience à l'étranger, où son nom avait déjà circulé l'été dernier, du côté de Toulouse et du Slavia Prague notamment. Cet été, des clubs du Golfe persique avaient également fait montre d'intérêt pour le profil de l'athlétique axial (1m92), sélectionné pour la CAN 2019 avec les Aigles de Carthage. La formation classée troisième du dernier championnat de Grèce a déboursé une somme estimée à 0,8 millions d'euros dans cette transaction. Quant au CS Sfaxien, il toucherait un intéressement de 20% sur la future revente du joueur de 23 ans.