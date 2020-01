Adrien Tameze (Nice) s'engage à l'Atalanta

L’OGC Nice et l’ @Atalanta_BC se sont mis d’accord sur le prêt avec option d’achat d’@AdrienTameze jusqu’à la fin de la saison 2019-20.

— OGC Nice (@ogcnice) January 31, 2020

L'Atalanta Bergame, actuellement 5e de Serie A et 8e de finaliste de la Ligue des Champions,comme l'a fait savoir le club azuréen via un communiqué publié ce vendredi. Il s'agit d'un prêt avec option d’achat jusqu’à la fin de la saison actuelle. Pour rappel, Adrien Tameze avait débarqué à l’été 2017 à l'OGC Nice depuis Valenciennes. Il aura passé deux saisons et demies avec le Gym. Le milieu de terrain au 2 buts et six offrandes en 85 apparitions avec Nice a rallié l'Italie ce vendredi pour signer avec son nouveau club.