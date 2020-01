Adil Aouchiche n'a pas l'intention de quitter le PSG

Adil Aouchiche a effectué ses grands débuts dans le monde professionnel fin août, sur la pelouse de Metz (0-2). Depuis, l'international français U17 n'a plus disputé la moindre minute avec le PSG. Le jeune milieu de terrain ne compte cependant pas quitter les champions de France, avec lesquels il reste persuadé d'avoir l'opportunité de s'illustrer.

« Je sais que c'est possible, a-t-il ainsi révélé au Parisien. Presnel Kimpembe, qui a percé au PSG et joue en équipe de France, en est l'exemple. A moi de suivre ses traces. (...) Le coach n'hésite pas à faire jouer des jeunes et à les faire grandir. Il l'a fait avec Colin Dagba, il le fait avec nous. Chacun a sa chance. Peut-être l'aurai-je aussi. Au PSG, tout est possible. » Le contrat actuel du natif du Blanc-Mesnil court jusqu'en juin 2020.