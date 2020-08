Adéoti file en Norvège, Poté reste en Turquie

En fin de contrat depuis fin juin avec l'AJ Auxerre, Jordan Adéoti a trouvé un nouveau point de chute. Le milieu de terrain défensif a paraphé mercredi un bail de six mois avec Sarpsborg 08, club de l'élite norvégienne. L'ancien capitaine des Bourguignons, fort de toutes ses expériences capitalisées, aidera son nouveau club à maintenir le cap en jouant les premiers rôles dans son championnat. Âgé de 31 ans, l'ex-Caennais a disputé plus de 120 rencontres en ligue 2 française. Avec les Écureuils du Bénin, Jordan Adéoti a participé à écrire la plus belles page de l'histoire du football du pays en étant quart-finaliste de la dernière Coupe d'Afrique des Nations.



Velkommen til oss, Jordan Adéoti 🤩 https://t.co/mWl9eNXMYn

— Sarpsborg 08 (@Sarpsborg08) August 5, 2020

Dans le même temps, son aîné et devancier en sélection Mickaël Poté a aussi fait son choix. Alors qu'il avait âprement contribué à la montée en Süper Lig turque de BB Erzurumspor, l'international béninois a préféré mettre fin à son aventure avec son ancien club pour décider de faire route avec Bandirmaspor, jeune formation promue cette saison en deuxième division turque. Le joueur de 35 ans privilégie visiblement les challenges consistant à aider les clubs plus ou moins "petits" à monter plutôt que de faire de la figuration dans des clubs plus capés. Malgré ses états de service, l'ancien Niçois avait cette saison perdu sa place de titulaire, ce qui sans nul doute l'a poussé à aller voir ailleurs. En 30 matchs, il a scoré 9 fois pour 3 passes décisives. Bandirmaspor sera son troisième club en Turquie après Adana Demirspor et BB Erzurumspor.