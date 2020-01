Adama Traoré (Wolverhampton) fait un appel du pied au Barça

Adama Traoré a pris le temps de discuter d'un certain nombre de sujets au micro de l'émission El Larguero de la Cadena SER, évoquant son départ du FC Barcelone et un éventuel retour en Espagne. Traoré rêve d'un retour triomphant en Espagne

Le joueur le plus rapide de la Premier League affirme que le staff des Wolves lui dit qu'il est parfois 'trop rapide', lui qui a été approché par des équipes de NFL par le passé : « Je le sais grâce à la bande GPS que nous portons à l'entraînement. Je suis le joueur le plus rapide de l'équipe et parfois je suis un peu trop rapide - c'est ce qu'ils me disent ». Traoré explique qu'il ne regrette pas d'avoir quitté le Barça : « Il y avait quelques problèmes avec le club - quelques malentendus et j'ai donc décidé de partir parce que je voulais évoluer en tant que joueur. Je préfère ne pas entrer dans les détails concernant ce qui s'est passé entre moi et le club. Je ne suis pas parti dans le meilleur des contextes, mais j'ai pris la décision de partir et je ne le regrette pas ».



Pourtant, le joueur des Wolves ne dirait pas non à un retour en Catalogne, ou même une arrivée au Real Madrid, le club rival : « Mon plan est de devenir l'un des meilleurs joueurs d'Angleterre et après cela, j'aimerais bien revenir en Espagne (…) Je n'ai pas de rancune envers le Barça. Alors pourquoi pas ? Si Madrid ou le Barça m'appellent, j'y penserais certainement ».