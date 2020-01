Adama Niane (Charleroi, ex-Troyes) prêté à Ostende (officiel)

Welkom Adama Niane ! De gewezen topschutter uit de Franse tweede klasse komt over op huurbasis van Charleroi.

Peu utilisé par Charleroi cette saison (4 apparitions en Jupiler League),. Le club côtier, actuel 15eme et avant-dernier de son championnat, annonce l'arrivée de l'attaquant international malien pour un prêt de six mois. Âgé de 26 ans, formé à Nantes et révélé à Troyes, le natif de Bamako est sous contrat avec les Zèbres jusqu'en juin 2021 (plus deux années supplémentaires en option).