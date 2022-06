AC Milan : Un intérêt envers Neymar ?

Chelsea et maintenant l'AC Milan. Alors que Neymar a ouvert la porte à un départ du PSG de façon indirecte, mercredi soir, le champion d'Italie en titre envisagerait de tenter un coup sur le dossier du Brésilien âgé de 30 ans, qui sera sous contrat avec le club de la capitale jusqu'en 2027 dès vendredi. D'après les informations d'UOL Esporte, la formation entraînée par Stefano Pioli souhaiterait une venue de Neymar sous la forme d'un prêt. Ainsi, il faudrait que le PSG soit très motivé à l'idée de se séparer du joueur le plus cher de l'histoire du football (222 millions d'euros), qui perçoit plus de 4 millions d'euros par mois à Paris.

Une partie du salaire de Neymar prise en charge par le PSG ?

Peu de clubs sur la planète peuvent éventuellement prendre en charge de tels émoluments et hormis Chelsea, qui à travers les déclarations de Thiago Silva, s'est manifesté, aucune formation ne semble se bousculer pour accueillir un Neymar peu brillant cette saison sous le maillot du PSG (22 apparitions en Ligue, 13 buts). Milan compterait donc sur l'espoir, selon la source, que le PSG prenne une partie du salaire du Brésilien en charge afin que cela soit plus simple sur le plan financier. Vainqueur de son premier Scudetto depuis 11 ans en mai dernier, l'AC Milan a vu ses rênes être cédées, début juin, par Elliott Management à RedBird Capital. L'accord valorise le club à près de 1,2 milliard d'euros.



Concernant la situation de Neymar, rien n'a été prononcé de façon officielle par le Brésilien auprès de sa direction, expliquait mercredi soir Le Parisien. Auprès d'UOL Esporte, l'entourage du Brésilien aurait confié que le joueur âgé de 30 ans n'aurait reçu aucune information sur son avenir de la part du PSG, contrairement aux informations avancées par le quotidien espagnol El Pais.