Theo Hernandez joue à l’AC Milan depuis deux ans et il a bien l’intention d’y rester pendant encore un long moment. L’arrière français est en période des négociations avec les responsables rossoneri et il ne veut pas entendre parler d’un transfert ailleurs.

Hernandez donne sa priorité à Milan

Hernandez reste fidèle aux septuples champions d’Europe alors que les sollicitations extérieures ne manquent pas. Selon le site Calcio Mercato, Manchester City l’auraient contacté pour prendre la température et savoir quelles sont ses ambitions. L’intéressé a immédiatement éconduit les Cityzens. Et il est prêt à en faire de même avec le PSG, qui avait également étudié la possibilité de le recruter. Leonardo, le directeur sportif francilien, fait même partie de ses plus grands admirateurs.



L’ancien joueur du Real Madrid devrait prolonger de cinq ans avec l'écurie lombarde (jusqu’en 2026). Il bénéficierait aussi d’une revalorisation salariale, avec des émoluments qui passeraient à 4M€ par an. C’est presque trois fois plus que ce qu’il perçoit en ce moment du côté de San Siro.



Hernandez et Milan sont actuellement co-leaders de la Serie A. Même s'il a récolté un rouge ce dimanche lors du choc remporté contre la Roma (2-1), le Français a grandement participé à ce bon début de saison en marquant un but et en délivrant quatre passes décisives. Il est le deuxième joueur le plus décisif de l'équipe de Stefano Pioli derrière Rafael Leao.