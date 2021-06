AC Milan : Première offre pour Boubacar Kamara ?

Et si Boubacar Kamara quittait l'Olympique de Marseille pour connaître sa toute première expérience à l'étranger, et ce dès ce Mercato estival ? Ce dimanche, Le Corriere dello Sport rapportait que cette hypothèse pourrait tout à fait s'envisager. En effet, l'AC Milan serait fortement intéressé pour le natif de Marseille et aurait même formulé une première offre. « Milan à la Française : voilà Kamara », titrait même le quotidien italien.

Le média transalpin en profitait pour évoquer la stratégie du Mercato du club rossonero. Paolo Maldini, le directeur sportif de l'AC Milan, et Frederic Massara, le directeur du football du club, les deux hommes forts de cette formation, aiment décidément bien la Ligue 1. En effet, le club lombard, qui a pris la deuxième place finale du classement du championnat d'Italie de football en 2020-21, y a déjà recruté son nouveau gardien de but, en la personne de l'international français Mike Maignan (25 ans), qui débarque de Lille.



Une offre qui s'élève à 20 millions d'euros



En ce qui concerne Boubacar Kamara, encore sous contrat jusqu'à la fin du mois de juin 2022, il est aujourd'hui âgé de 21 ans. Formé à l'Olympique de Marseille, le milieu défensif (ou défenseur central) international Espoirs fait partie de l'avenir du football tricolore. En évoquant son cas, le Corriere dello Sport indique que l'intérêt de l'AC Milan à son égard serait même devenu particulièrement concret, puisqu'une première offre de 20 millions d'euros aurait été formulée pour s'attacher ses services.

Non sélectionné pour la phase finale de l'Euro espoirs, Kamara se retrouve courtisé par un grand club européen. Reste à savoir s'il effectuera le grand saut, dès cet été, d'autant plus que ses courtisans ne manquent visiblement pas. En effet, le Marseillais aurait d'autres touches en Europe, et notamment en provenance de la Premier League, où plusieurs clubs auraient même, là aussi, montré un réel intérêt à l'idée de le recruter.