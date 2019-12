En quittant le Los Angeles Galaxy, Zlatan Ibrahimovic avait annoncé vouloir revenir en Europe. Face à cette déclaration, de nombreux clubs (Manchester United, Bologne, AC Milan) se sont positionnés sur le dossier. Mais à la mi-décembre, toujours aucune annonce concernant le futur de l’ancien attaquant du PSG. Interrogé par Sky Sport, Paolo Maldini a confirmé que le profil du Suédois est clairement une option qui plait en Lombardie et que les discussions ont bien commencé.



« Ibrahimovic est une option sérieuse et nous continuons d'en parler, mais il y a également d'autres options », a déclaré le directeur sportif milanais. Ce dernier sait peut-être que le dossier aura du mal à déboucher sur une issue positive. C’est en tout cas ce qu’il a laissé entendre. « Plus le temps passe, plus cela devient difficile à réaliser, a commenté l'ancien défenseur ce dimanche à propos d'Ibrahimovic. Il n'a pas joué depuis le 28 octobre, donc cela commence à devenir une situation compliquée. »