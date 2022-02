AC Milan : Le club ne lâche pas Botman

En fin de contrat avec Lille en juin 2025, Sven Botman devrait quitter le club nordiste au terme de la saison. Lors du début de ce mois de février, il avait expliqué auprès de la chaîne hollandaise Ziggo Sport ses envies de départ : "Ce seront mes derniers mois à Lille. Je peux confirmer que Newcastle et l'AC Milan ont tous deux fait des offres concrètes cet hiver. Les deux étaient de bonnes options pour moi. J'étais prêt à franchir cette étape supplémentaire", disait le joueur, qui a reconnaissant être motivé par le futur affrontement contre Chelsea en 8èmes de finales de la Ligue des Champions (22 février et 15 mars) ainsi que celui contre Lionel Messi, qui s'est plutôt mal passé, étant donné la victoire du PSG malgré le but de Botman (1-5).

Porte ouverte pour un départ de Botman cet été, Milan en concurrence avec Newcastle

Son avenir, si il ne passera sans doute pas par Lille, pourrait se dérouler à San Siro. Déjà venu à la charge durant le dernier mercato hivernal, le club lombard n'a pas l'intention de lâcher la piste menant à l'ancien élément de l'Ajax Amsterdam. En effet, la Gazzetta dello Sport explique que l 'AC Milan a rencontré les représentants de Sven Botman pour une discussion de plus de deux heures sur l'avenir du Néerlandais. Ce dernier serait même l'objectif prioritaire de l'actuel troisième de Serie A pour le mercato estival, avec un Paolo Maldini très motivé à l'idée de possiblement le recruter. L'agent de Botman, Nikkie Bruinenberg, aurait même été aperçu dans les tribunes lors du match de quart de finale de Coupe d'Italie largement remporté par Milan contre la Lazio Rome, mercredi soir (4-0).



Dans un entretien accordé au Parisien, le président du LOSC, Olivier Létang, a ouvert la porte à un départ du défenseur central : "Sven avait déjà des possibilités de départ l’été dernier. Je lui avais dit qu’il ne partirait pas et que nous referions un point à l’issue de la saison. C’est une personne formidable et un top joueur qui mérite d’évoluer dans un club qui peut gagner la Ligue des Champions. Aussi, s’il y a quelque chose qui permet à tout le monde d’être satisfait l’été prochain, nous discuterons. C’est important de respecter ses engagements", a-t-il affirmé. La valeur marchande du joueur est estimée à 30 millions d'euros selon le site spécialisé Transfermarkt. Si Botman venait à rejoindre l'AC Milan, en dépit de la concurrence de Newcastle, ce serait une deuxième grosse perte pour Lille, qui dû composer avec le départ de Mike Maignan à San Siro, l'été dernier.