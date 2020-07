AC Milan : La nouvelle sortie d'Ibrahimovic

Ibrahimovic d’attaque pour un autre défi ?

L’AC Milan est en train de bien remonter la pente dans le championnat italien. Les Lombards restent notamment sur deux victoires de prestige, dont celle face au leader turinois (4-2). Tout va bien du côté de San Siro, sauf pour Zlatan Ibrahimovic.Et que, de fait, il pense très sérieusement à partir dès l’issue de la saison.En parlant de lui à la troisième personne, l’ancien Parisien a affirmé qu’il« Ibra est né pour jouer au football et est toujours le meilleur pour jouer au football, a-t-il d’abord tonné dans un entretien à Sportsweek, un complément de La Gazzetta dello Sport. Nous verrons comment je me sens dans deux mois. Nous verrons également ce qui se passe avec le club. Si c'est la situation, pour être honnête, il est peu probable que vous me voyez à Milan la saison prochaine. Ibra n'est pas un joueur de la Ligue Europa et Milan n'est pas un club qui appartient à la Ligue Europa. »A l’issue de la victoire contre la Vieille Dame, Ibrahimovic s’était plaint de devoir tout faire à Milan, en étant à la fois joueur et entraineur. Stefano Pioli a fait semblant de ne pas avoir entendu cette remarque.Questionné à propos du technicien allemand, le Suédois a lâché : « Rangnick ? C’est qui Rangnick. Je ne sais même pas qui c’est ».Pour finir, l’expérimenté attaquant (38 ans)« Je ne sais pas s'il y aura un autre club après Milan, je n'aime jamais fermer les portes aux opportunités, a-t-il admis. Je vais seulement aller quelque part où j'ai un certain contrôle, pas là où les mots ne valent rien. J'ai toujours trop de passion pour ce que je fais. »