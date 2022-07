AC Milan : Ibrahimovic prolonge son contrat

L'AC Milan est heureux d'annoncer qu'il a conclu un accord pour le droit à la performance sportive de Zlatan Ibrahimović. L'attaquant suédois a signé un contrat avec le club jusqu'au 30 juin 2023 et continuera à porter le maillot numéro 11 des Rossoneri", peut-on lire.

Ibrahimovic sera éloigné des terrains jusqu'en 2023

L'aventure continue pour Zlatan Ibrahimovic avec l'AC Milan. En fin de contrat depuis le 30 juin, l'avant-centre a signé un nouveau bail d’un an avec le club lombard, champion d'Italie en titre. Par un bref communiqué, l'annonce a été rendue officielle : "D'après des informations de Sky Sports,. De retour au club en janvier 2020, après deux ans à Los Angeles, il a su contribuer au retour au premier plan de ce club légendaire, avec notamment l'obtention du premier Scudetto du Milan depuis 2011, en mai dernier. Si il n'a pas forcément pesé sur le plan des statistiques (8 buts en 27 matchs), son rôle de leader de vestiaire a souvent été souligné, notamment par son entraîneur, Stefano Pioli.Dans la foulée du titre, Ibrahimovic a dû se faire opérer du genou gauche, ce qui l’éloignera des terrains jusqu’en janvier ou février 2023, au minimum. Ainsi, il manquera une grande partie de la saison prochaine. Dans un long post Instagram, l'ancien élément du PSG avait relaté ses souffrances vécues au cours du dernier exercice. "Ces six derniers mois, j’ai joué sans ligament croisé antérieur. Genou gonflé pendant six mois. […]. Je n’ai jamais souffert autant, sur et en dehors du terrain", avait-il souligné. A trois semaines de la reprise de Serie A, et l'opposition entre l'AC Milan et l'Udinese le 13 août prochain, Ibra continue sa convalescence dans sa villa de Desenzano, informe Sky Sports.