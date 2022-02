AC Milan : Hernandez prolonge son contrat

insi, Hernandez serait l'un des joueurs les mieux payés de l'équipe. Arrivé au sein de l'équipe en 2019 en provenance du Real Madrid, le latéral international français (4 sélections) totalise 27 matchs toutes compétitions confondues cette saison avec l'AC Milan. Au cours de cette période, il a marqué 4 buts et délivré 8 passes décisives. " L'AC Milan a le plaisir d'annoncer que Theo Bernard François Hernandez a renouvelé son contrat avec le club jusqu'au 30 juin 2026. Theo a rejoint les Rossoneri à l'été 2019 et a immédiatement montré ses qualités sur le terrain, gagnant l'admiration et l'affection des fans de l'AC Milan du monde entier. Après 108 apparitions, 19 buts et 18 passes décisives, nous sommes heureux de poursuivre ce voyage avec Theo Hernandez", s'est félicité l'AC Milan dans son communiqué officiel.













Théo Hernandez est lié à l'AC Milan pour deux saisons supplémentaires.et qualifié en demi-finales de la Coupe d'Italie, avec un derby prévu en deux manches contre le rival de toujours. Arrivé en 2019 et convaincu par Paolo Maldini de rejoindre le club, Hernandez n'a de cesse de progresser à San Siro, tant sur le plan défensif qu'offensif. "Il devient un joueur vraiment complet et ses récentes performances défensives ont été ses meilleures durant mon mandat au club. Il doit viser le sommet car il peut affecter le jeu des deux côtés", disait son entraîneur, Stefano Pioli, juste avant la victoire de Milan contre l'Inter, samedi dernier (1-2).Cette prolongation de contrat serait assortie d'une belle revalorisation salariale à en croire les informations de la Gazzetta dello Sport. Le média italien explique en effet que le salaire annuel du natif de Marseille passerait de 1,5 à 4 millions d’euros plus des bonus. A