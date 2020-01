Begovic, encore un renfort expérimenté pour le Milan

L'AC Milan se montre très actif durant ce mercato hivernal, notamment pour ses gardiens de but. Après le prêt de l'expérimenté Pepe Reina à Aston Villa jusqu'à la fin de la saison, le club lombard n'a pas tardé à annoncer son remplaçant.Begovic évoluait cette saison en Azerbaïdjan, à Agdam Qarabağ, où il était prêté par Bournemouth. Ce gardien âgé de 32 ans est notamment passé par Chelsea.Pour rappel, l'AC Milan a déjà enregistré les renforts de Zlatan Ibrahimovic et Simon Kjaer, deux joueurs dont l'expérience n'est plus à démontrer.