Et un Français de plus à l’AC Milan. Après Ballo-Touré, Maignan et Giroud, c’est au tour de Yacine Adli de s’engager avec le prestigieux club lombard. Selon L’Equipe, le milieu de terrain des Girondins va être transféré contre un montant de 13M€ une fois qu’il aura passé sa visite médicale. Celle-ci est programmée ce lundi.

Bordeaux fait une bonne opération

Bordeaux voulait au moins 15M€ pour son protégé, avant que les deux clubs ne s’entendent finalement sur un montant inférieur. La direction girondine s’est fait convaincre, en ayant l’assurance de garder Adli dans son effectif pour au moins une saison supplémentaire dans le cadre d’un prêt. En somme, c’est une belle affaire pour l’ensemble des parties concernées.



Après Adli, l’AC Milan pourrait boucler le recrutement d’un autre Français. Le Brestois Romain Faivre continue d’être pisté par les Rossonerri. Les négociations sont avancées, mais l’international espoir tricolore est en balance avec l’Algérien Adam Ounas d’après ce que révèle le site Foot Mercato. Il n’y a qu’un des deux qui pourra rallier San Siro en cette période de fin de mercato. Le suspense est à son comble.