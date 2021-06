Au centre des débats quelques jours avant le début du championnat d'Europe, Olivier Giroud s'occupe dans le même temps de son avenir en club. L'avant-centre de l'équipe de France n'avait plus droit à une seule minute de jeu à Chelsea et a finalement décidé de prendre la poudre d'escampette, direction la Serie A.



C'est du moins ce que rapporte la Gazzetta dello Sport qui indique ce mercredi que Giroud aurait enfin trouvé un accord avec l'AC Milan, club avec lequel il est en contact depuis plusieurs semaines. Selon le média italien, le champion du monde 2018 s'engagerait deux ans (plus une année en option) avec le club rossonero.

Toujours sous contrat

Son salaire serait par ailleurs estimé à quatre millions d'euros. A noter cependant qu'Olivier Giroud est toujours sous contrat avec Chelsea et est lié au club londonien jusqu'en juin 2022. Reste donc à savoir si Thomas Tuchel et sa direction le laisseront filer facilement.