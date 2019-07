A Marseille, ça avance lentement...

Il reste un mois aux dirigeants de l'Olympique de Marseille pour boucler leur mercato et, à un peu moins de deux semaines de la reprise de la Ligue 1, le bilan est pour le moment préoccupant. Nombre de départs : huit, sans compter le cas Adil Rami. Nombre d'arrivées: une seule, mais ce total devrait doubler dans la semaine, si tout se passe bien avec l'attaquant argentin Dario Benedetto (Boca Juniors).

Il était prévu que le mercato estival de l'OM soit complexe, d'un point de vue financier. Le club phocéen a vécu au-dessus de ses moyens ces dernières saisons, où les objectifs sportifs n'ont pas été atteints (la qualification en Ligue des champions). La priorité était donc de dégraisser, avant de penser à recruter. Au total, l'OM a vendu pour 21 millions d'euros, grâce à Lucas Ocampos et Clinton Njie, car la plupart des autres partants étaient en fin de contrat (Balotelli, Rolando, Abdennour, Hubocan...). Du côté des achats, l'ardoise montera à 16 millions d'euros avec Benedetto, car l'autre recrue, Alvaro Gonzalez, est prêté par Villarreal, avec une option d'achat à 5 millions d'euros. En résumé, si l'OM a renfloué ses caisses, c'est principalement en allégeant sa masse salariale, ce qui est déjà ça. C'était l'une des priorités.

Sanson et Thauvin pourraient aussi partir

Ensuite, il faut rappeler les propos tenus par le président Jacques-Henri Eyraud en mai: "On sait qu’il va falloir prendre une autre direction, tabler davantage sur des jeunes." Et c'est là que ça devient encore plus déroutant. Deux mois plus tard, et l'OM a recruté un joueur de 29 ans, et s'apprête à embaucher... un autre joueur de 29 ans. Le tout en ayant vendu Ocampos (24 ans) et Njie (25 ans). Et la courbe ne semble pas partie pour s'inverser. Ce lundi matin, La Provence indique que d'autres départs sont à prévoir. On pense plus à Morgan Sanson (24 ans, belle cote en Premier League) ou à Florian Thauvin (26 ans, suivi par Valence), qu'à Kevin Strootman (29 ans), et son important salaire. Sans parler des cas Steve Mandanda ou Dimitri Payet.

Du côté des arrivées, La Provence ajoute qu'un autre joueur pourrait arriver sous la forme d'un prêt, sans en dire de plus. Il n'y a pas de quoi exciter les foules sur la Canebière. Depuis le début du mercato, on peut s'étonner aussi du peu de noms qui ont circulé à Marseille. Il y a eu Silas Wamangituka, le jeune attaquant du Paris FC, le retour de la piste Valentin Rongier (Nantes), et c'est pratiquement tout. C'est dire l'ampleur de la tâche d'André Villas-Boas, qui doit relancer un groupe qui sort d'une saison très décevante. Il reste un tout petit peu plus d'un mois avant la fin du mercato, et le temps presse.