A Lorient, Adrian Grbic est demandé en Ligue 2

Meilleur buteur de Ligue 2 avec Clermont en 2019-2020, Adrian Grbic devrait retrouver la deuxième division en France. A Lorient, l'attaquant autrichien n'a jamais réussi à s'imposer, et devrait ainsi être prêté par le club breton sur la fin de saison. Celui qui avait inscrit 17 buts et délivré 4 passes décisives avec le CF63 va en tout cas bel et bien quitter la Ligue 1.

Adrian Grbic entre Caen, Valenciennes et Dijon

Reste à savoir dans quel club il atterrira. Grbic est en effet sollicité par de nombreuses équipes, parmi lesquelles Caen (8e), Valenciennes (12e) ou Dijon (16e), alors que des offres d'Espagne ou d'Italie sont également parvenues au FCL, indique L'Equipe. Sous contrat jusqu'en 2025, son départ, même temporaire, ne fait plus vraiment de doute. Adrian Grbic saura exactement où dans quelques heures, à la date de clôture de ce mercato hivernal.