Après leurs sorties européennes en semaine, le PSG et Nantes ont lancé ce dimanche leur saison de Lidl Starligue et les deux locomotives du handball français n’ont pas failli à la tâche. Sur leur parquet du Stade Pierre-de-Coubertin, les champions de France n’ont toutefois pas été sereins face à une accrocheuse équipe d’Aix emmenée par son nouvel entraîneur Thierry Anti car ce sont ces derniers qui ont fait la course en tête durant les huit premières minutes. Mais, emmenés par Nikola Karabatic (8 buts), les Parisiens ont fini par prendre le contrôle des opérations pour mener de deux buts à la mi-temps. Mais les Aixois, emmenés par Matthieu Ong (8 buts), n’ont jamais abdiqué mais, après être revenus à égalité à huit minutes du terme, sont tombés sur un Vincent Gérard retrouvé et s’inclinent de trois buts (34-31).

Nantes n’a pas laissé Ivry espérer

HANDBALL - LIDL STARLIGUE / 1ERE JOURNEE

Jeudi 24 septembre 2020

Vendredi 25 septembre 2020

Samedi 26 septembre 2020

Dimanche 27 septembre 2020

Reporté à une date ultérieure

Restant sur un exploit en Ligue des Champions à Kiel, les Nantais ont abordé leur match face à Ivry sur un petit nuage... mais un 2-0 d’entrée pour les Ivryens et Simon Ooms (5 buts) les ont fait vite rentrer dans le match. Les coéquipiers de Kiril Lazarov (6 buts) ont répondu pour creuser l’écart jusqu’à la mi-temps atteinte avec trois longueurs d’avance. Les Franciliens se sont accrochés mais le dernier quart d’heure leur a été fatal avec l’écart qui a atteint un maximum de sept longueurs pour, au final, une victoire du « H » de six buts (30-24). Dès la première journée de championnat, Nantes et le PSG ne se lâchent pas.- Tremblay : 29-24Cesson-Rennes - Saint-Raphaël : 27-27- Limoges : 31-23- Chartres : 31-25Chambéry -: 24-28- Ivry : 30-24- Aix : 34-31Créteil - Dunkerque