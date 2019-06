Une dernière rencontre à l'image d'une carrière grandiose. Thierry Omeyer a écœuré Cesson-Rennes ce jeudi lors de la dernière journée de Starligue. A Coubertin devant un public acquis à la cause du plus grand gardien de l'histoire, le portier français a tout repoussé, notamment trois jets de sept mètres. Un total de 16 parades et même un but de loin, en cage vide, pour que la fête soit totale... du côté parisien. Cette large victoire (29-20) relègue les Bretons en deuxième division.

"J'ai encore du mal à vraiment réaliser même si cette journée m'a aidé, a avoué le héros du jour au micro de beIN SPORTS. Merci pour l’accueil que j'ai eu aujourd'hui. Ma famille et mes amis présents ce soir, c’est tout simplement énorme ! Simplement merci à tout le monde. Je ne suis pas triste mais il y a de l'émotion au fond de moi, c’est particulier. J'ai envie de profiter de ce moment avec les personnes qui comptent. Au-delà de tous les titres que j'ai eu la chance de remporter, si j'ai donné envie à des jeunes sportifs de s'orienter vers le handball et vers ce poste de gardien si particulier pour moi, tant mieux."

Que ce soit au cours de sa riche carrière en club ou en participant grandement à l'hégémonie du handball français sur la planète, Thierry Omeyer a forcément fait naître des vocations. A 42 ans, l'icone raccroche avec 59 trophées en vitrine. Le dernier en date est donc ce titre de champion de France pour sa cinquième saison sous les couleurs parisiennes. Il ne pouvait finir autrement son formidable accomplissement.