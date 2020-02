C’est devenu une habitude en Lidl Starligue. 16eme journée et 16eme victoire pour le PSG. Si les joueurs de Créteil, emmenés par Etienne Mocquais (8 buts sur 12 tirs) ont fait la course en tête pendant les dix dernières minutes, les Parisiens ont très rapidement mis les pendules à l’heure dans ce choc des extrêmes pour mener de six buts dès la mi-temps. Avec l’ancien Cristolien Nedim Remili (3 buts sur 4 tirs) dans ses rangs, mais surtout poussé par un énorme Sander Sagosen (11 buts sur 12 tirs), le club de la Capitale n’a cessé de creuser l’écart pour s’imposer avec une marge de treize buts (39-26) et conforter sa place de leader invaincu.