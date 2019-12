La phase aller de Lidl Starligue se terminait avec une des affiches du championnat de France. Montpellier et Nantes, les deux principaux poursuivants du PSG s'affrontaient. Un match qui a tenu toutes ses promesses. Jusqu'à la dernière possession, l'issue de cette rencontre était incertaine C'est finalement les Nantais qui ont triomphé (28-29). A domicile, les Héraultais ont réalisé une bonne entame en faisant le premier break lors d'une supériorité numérique. Le jeu offensif du H était trop brouillon. Les pertes de balle trop nombreuses. Dès que Montpellier parvenait à imposer un rythme rapide à la rencontre, les Nantes étaient dépassés. C'est donc en haussant le ton défensivement que les hommes d'Alberto Entrerríos ont réussi à revenir dans la rencontre. Juste avant la mi-temps, ils ont égalisé : 15-15.

En cinq minutes, Nantes a fait la différence



Comme pour prouver que la physionomie de la rencontre avait changé, Kiril Lazarov a rapidement donné l'avantage aux siens malgré une infériorité numérique. Après dix minutes de chassé-croisé, Nantes a finalement pris l'avantage et ne l'a plus jamais lâché. Cinq minutes consécutives sans marquer ont été fatales aux coéquipiers de Yanis Lenne. La défense orchestrée par Nantes a laissé les Montpelliérains sans solution. Dragan Pechmalbec a fait la différence avec plusieurs interceptions transformées en but. L'expulsion de Senjamin Buric a failli tout gâché mais Emil Nielsen a réalisé un match incroyable dans le but (11 arrêts dont un penalty à trois minutes de la fin) pour permettre à Nantes d'être seul à la deuxième place du classement de Lidl Starligue à la trêve.

Pays d'Aix à la relance, Chambéry dépasse Istres



Pays d'Aix n'avait plus gagné en championnat depuis un mois. Une série de quatre défaites consécutives en Lidl Starligue qui s'est terminée ce jeudi. Le PAUC n'a pas tremblé face à Tremblay (25-20). Les coéquipiers d'un Nicolas Claire auteur de 6 buts à 100% de réussite ont fait respecter la logique face au relégable. Le club francilien cherche toujours la solution et n'arrive pas à sortir de la zone rouge. Une zone rouge dont Chambéry arrive à s'éloigner. Dans un match du milieu de tableau, le club savoyard a triomphé d'Istres (29-23). Cette victoire lui permet de passer devant son adversaire du soir et de remonter au classement. Mais cette rencontre a longtemps été indécise. C'est même Nîmes qui a longtemps fait la course en tête lors de la première période. Mais à l'entame du dernier quart d'heure, Chambé a su faire la différence. Un 5-0 a fait basculer de la rencontre. Julien Meyer n'a pas été étranger à la bonne seconde période des Chambériens. Il a réalisé 50% d'arrêts et notamment une double-parade à l'origine du temps fort de Chambéry. Dans le jeu, les individualités du troisième de la dernière saison ont fait la différence. Quatre joueurs ont terminé à quatre buts ou plus dont Johannes Marescot.

HANDBALL – LIDL STARLIGUE / 13EME JOURNEE

Mercredi 18 décembre 2019

Chartres – Toulouse : 24-30

Créteil – Ivry : 27-24

Saint-Raphaël – Nîmes : 30-27

PSG – Dunkerque : 36-25



Jeudi 19 décembre 2019

Chambéry – Istres : 29-23

Aix – Tremblay : 28-26

Montpellier – Nantes : 28-29