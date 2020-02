La défaite de Tremblay fait, à distance, les affaires d’Ivry et de Chartres dans la lutte pour le maintien. Devant leur public, les joueurs de l’USI ont remporté le duel âpre qui les a opposés à Saint-Raphaël. Si les Franciliens ont d’abord creusé l’écart en début de première période, menant de six buts avant le quart d’heure de jeu, les coéquipiers d’un Raphaël Caucheteux encore une fois précieux face au but (11 buts sur 14 tirs) ont su recoller petit à petit, revenant à hauteur à 20 minutes du terme de la rencontre. Dès lors, les deux équipes se sont rendu coup pour coup mais c’est bien Ivry, grâce à Benjamin Bataille (12 buts sur 17 tirs) et Yoel Cuni Morales (4 buts sur 8 tirs) dans les cinq dernières minutes qui a fait la différence (31-30) et prend quatre points d’avance sur le premier relégable.