Le podium s'éloigne pour Montpellier

La #J16 se termine en fanfare 🥳 par un Classico de haute volée après les performances hier soir de Nîmes, Nantes et Ivry 💪

📺 Tous les plus beaux buts et arrêts sont à voir dès demain sur #LNHTV 😎 👉 https://t.co/cBhG69IPle pic.twitter.com/FmUOc1o1OH



— Lidl Starligue (@LidlStarligue) February 20, 2020

LIDL STARLIGUE / 16EME JOURNEE

Mercredi 19 février 2020

Jeudi 20 février 2020

Rien ne va plus du côté de Montpellier en Starligue. Si les Héraultais font bonne figure en Ligue des Champions (ils sont quatrièmes de leur groupe), il n'en est rien actuellement en championnat.Un nouveau revers qui plonge le recordman de titres (14) dans un début de crise et l'éloigne encore davantage du podium. Les Chambériens, qui restaient sur deux défaites, trois en comptant leur élimination en Coupe de France à Nantes, retrouvent, eux, le sourire en revanche, même s'ils auront donc dû attendre la fin du mois de février pour remporter leur première victoire en 2020 (la dernière en date remontait au 19 décembre).Le succès de Queido Traoré (9 buts) et des siens a toutefois mis longtemps à se dessiner, puisque les deux équipes avaient regagné les vestiaires à égalité (11-11) et étaient encore au coude à coude à un gros quart d'heure de la fin (17-17). Grâce notamment aux exploits de Yann Genty (13 arrêts à 39%) dans sa cage, Chambéry et Alejandro Rodriguez (5 buts) ont finalement eu raison dans les dernières minutes du MHB de Marin Sego (14 arrêts à 37%) et des deux meilleurs buteurs montpelliérain du soir Valentin Porte et Hugo Descat, tous deux auteurs de 5 buts. Leurs efforts n'ont malheureusement pas suffi une nouvelle fois pour remettre le vainqueur de la Ligue des Champions 2018 sur de bons rails.Dunkerque -: 15-34Istres -: 24-30- Créteil : 39-26- Tremblay : 36-27- Aix-en-Provence : 30-28- Montpellier : 27-24