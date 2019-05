Trop au-dessus. Les Parisiens ont été beaucoup trop puissants sur la scène nationale cette saison. Depuis 2013 et le début de son immense domination sur la France du handball (dans le sillage du football), le club de la capitale n'a pas toujours été titré de manière aussi évidente, c’est-à-dire à quatre journées de la fin de la saison. C’est le cas avec cette victoire à Aix (20-29), qui devenait suffisante grâce à la défaite surprise de Nantes mercredi. Nikola Karabatic et ses coéquipiers comptent huit points d’avance sur les Nantais et sur Montpellier, et leur goal-average particulier est supérieur.

C’est donc bien la preuve que cet exercice 2018-2019 a été presque parfait. Presque, car il reste évidemment cette immense tache de la Ligue des champions. La quasi-"remontada" de dimanche, face à Kielce, avec une victoire de neuf buts après avoir perdu l’aller de 10 unités, est encore dans toutes les têtes et toutes les gorges. Il n’était pas évident de se remobiliser quatre jours plus tard, et le début de match l’a prouvé puisque Aix menait encore de deux buts à cinq minutes de la pause (10-8).

Omeyer: "C'était très dur lundi et mardi"

Nikola Karabatic est soulagé (sur beIN SPORTS): "On est juste contents. On sait la difficulté que c’est, donc c’est un vrai exploit de finir avec autant d’avance. C’est une très grande saison, malheureusement il y avait cet autre objectif du Final Four… On banalisait car on y arrivait, là on n’a pas réussi… C’est dur car on le méritait, mais c’est le handball. C’était important de rebondir." "C’était très dur lundi et mardi, mais on a su trouver les ressources et prouver notre envie, confirme Thierry Omeyer, qui glane le 59e et dernier trophée de sa carrière. Il fallait le faire, et on le fait avec la manière."

Paris n’a pas perdu un seul match en 22 journées de Starligue, et en a surtout gagné 21 pour un seul petit nul à Nîmes. C’est aussi la sixième couronne en sept ans, la cinquième d’affilée (deuxième derrière Dunkerque en 2014). Et le PSG restait donc, de 2016 à 2018, sur trois présences au Final Four de Ligue des champions (dont une finale en 2017). Comme pour les copains du football, la Coupe d’Europe semble être le seul vrai juge. Mais la concurrence, pourtant, est autrement plus relevée, comme l’a prouvé par exemple la finale Montpellier-Nantes l'an passé en C1.