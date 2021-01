Toulouse : Le nouvel entraîneur (déjà) annoncé

Nouvelle dynamique, nouveau staff sportif, le FENIX prépare 2021-2022 🚀

Le CP 👉 https://t.co/GmeLwP3kjc pic.twitter.com/OTw543mFJv

— FENIX Toulouse Handball (@FENIX_HB) January 13, 2021

Un staff toulousain complètement réorganisé

L'aventure entre Toulouse et Philippe Gardent va prendre fin. À la suite de plusieurs mésententes, notamment au niveau de son salaire, avec le président du club Philippe Dallard, l'entraîneur n'a pas souhaité prolonger son contrat, qui se termine à la fin de la saison. Cette saison, le champion du monde 1995 a notamment réussi à qualifier Toulouse en Ligue européenne. Compétition que l'équipe dispute actuellement et qu'elle n'avait pas jouée depuis la saison 2014-15. Il est également parvenu à emmener le Fenix jusqu'en finale de la Coupe de la Ligue, en 2018 notamment. Sans grande surprise, c'est l'adjoint de Gardent qui le remplace, à savoir Danijel Andjelkovic. Il débutera ses nouvelles fonctions à la fin de la saison, soit en juillet 2021. Dans le communiqué publié par le Fenix, le Serbe a réagi à sa nomination : « Je remercie tout particulièrement le Président, Philippe Dallard, d'avoir confiance en moi, je suis vraiment ravi et heureux de cette décision ».Comme Danijel Andjelkovic remplace Philippe Gardent, il faut aussi trouver un nouvel adjoint. Ainsi c'est Rémi Calvel, actuel entraîneur du centre de formation du Fenix, qui récupère le poste. Et pour remplacer Calvel, le club toulousain a fait appel à l'un de ses anciens joueurs, à savoir Romain Ternel. Ce dernier est passé par Toulouse lors des saisons 2016-17 et 2017-18. Ainsi, tous ces changements concernent des personnes connues au sein du club. Un choix essentiel pour le Fenix : « Le Fenix a décidé de jouer la carte de l'ancienneté, de la pérennité et de la confiance dans la constitution de son futur staff. Une ligne de conduite gardée depuis plusieurs années. » Pour le reste du staff, il n'y a pas de changements. Antoine Magnard sera toujours l'analyste vidéo et l'entraîneur des gardiens du club. Maxim Altenhoven, quant à lui, reste au poste de préparateur physique, alors que Pierre Sébastien, le médecin du Fenix, ainsi que Hervé Fournier, kinésithérapeute, et Jacques Miquel, ostéopathe, seront également toujours de la partie.