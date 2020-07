Starligue : Lidl ne sera plus le sponsor-titre en 2021

En 2016, le championnat de France de handball masculin était entré dans une nouvelle ère avec l’arrivée d’un sponsor-titre pour la Starligue : Lidl. Mais l’aventure s’arrêtera en 2021. Selon les informations de L’Equipe, la marque de grande distribution allemande va cesser de donner son nom au championnat de France à la fin de la saison prochaine. Cela aurait même dû être le cas dès cet été, mais la pandémie de coronavirus a retardé les choses. « On ne veut pas lâcher maintenant la LNH, en pleine crise du Covid. On continue une saison de plus, car nous sommes un partenaire responsable. Ensuite, on prendra une autre stratégie. (…) On ne va pas investir moins, mais investir différemment. On estime aujourd'hui qu'en investissant la même chose dans les régions, ça nous sera plus profitable que d'avoir le naming national, a déclaré au site du quotidien sportif Michel Biero, directeur exécutif achats et marketing de l'enseigne, qui donnera moins d’un million d’euros à la Ligue nationale de handball pour cette saison (contre un million pour les saisons précédentes).

Déjà des contacts avec d'autres sponsors

La LNH, présidée par Olivier Girault pour encore quelques jours (il briguera ensuite la présidence de la Fédération française de handball), va donc se mettre en quête d’un nouveau sponsor-titre, et il assure qu’il y a déjà des contacts établis. « L'important, aujourd'hui, ce sont nos valeurs, au-delà du prix. Mais il y a quand même un seuil minimum », fait savoir le président à L’Equipe. En attendant, la dernière saison de Lidl Starligue, dont le calendrier a été dévoilé ce vendredi, débutera donc le 24 septembre, avec notamment le match entre le PSG, sacré champion de France 2020 malgré l'interruption de la saison, à Aix.