Starligue : Le PSG aura droit à l’« Arena 2 »

Le PSG Handball pourra compter sur une plus grande affluence lors de ses grandes affiches à l’horizon 2023. Installé depuis de longues années au Stade Pierre-de-Coubertin et ses 4016 places en configuration handball, mis à part des délocalisations à la Halle Carpentier imposées par l’EHF en Ligue des Champions, le club de la Capitale pourra bénéficier des installations construites pour les Jeux Olympiques organisés à Paris en 2024. L’« Arena 2 », d’une capacité prévue à 8000 places et qui devrait être achevée dans le courant de l’année 2023 Porte de la Chapelle, et qui doit avoir comme club résident le Paris Basketball, actuellement en Pro B, pourra accueillir les septuples champions de France pour certaines occasions particulières.

Martins : « Le PSG y jouera ses grosses affiches »

En effet, dans un entretien accordé au quotidien L’Equipe, l’adjoint aux sports de la Maire de Paris Jean-François Martins confirme que le club parisien pourra bénéficier de cet outil à la hauteur de ses ambitions. « Le PSG y jouera ses grosses affiches de Lidl Starligue et de Ligue des Champions. Et on mise sur 35 dates annuelles pour le basket, y compris la Coupe d’Europe, confie ce dernier. Des fédérations comme le badminton, l’escrime ou la boxe ont déjà fait savoir leur intérêt pour des événements ponctuels. Le reste de l’année, on envisage 70 dates pour des spectacles et concerts, soit un peu plus de 100 dates tout compris par an. » Alors que des clubs comme Nantes ou Aix-en-Provence peuvent régulièrement évoluer devant bien plus de 5000 personnes, ces délocalisations permettront au PSG Handball de jouer dans des ambiances encore plus intenses face aux grands d’Europe.