Starligue : Le calendrier de la saison est tombé

Un mois d'avril décisif pour le PSG ?

Le PSG à domicile pour débuter la saison.Les Parisiens, sextuples champions de France,et qui verra par ailleurs Nantes, dauphin du club de la Capitale lors de cette saison interrompue en mars dernier en raison de la pandémie de Covid-19, accueillir Ivry. Troisième la saison dernière, Nîmes, de son côté, ouvrira le bal devant son public face au promu Limoges. Montpellier démarrera sur son parquet également, contre Chartres. Sans aucune garantie à ce jour que ces premières rencontres, au même titre que les suivantes, puissent de nouveau se dérouler devant du public et non à huis clos, comme cela semble se profiler dans un premier temps. Une chose est sûre : avec les rencontres de Coupe d'Europe désormais programmées en milieu de semaine (et plus le week-end, comme avant),, et ce sera le cas dès cette 1ere journée qui marquera les grands débuts d'une Starligue à 16 équipes.La 15eme journée et dernière de la phase aller, elle, a été fixée au-delà de l'année 2020, du 4 au 7 février 2021. Une année 2020 qui se terminera d'ailleurs en fanfare avec(15 et 16 décembre). Nantes, quant à lui, s'offrira un vrai test avant les fêtes, en accueillant le troisième de la saison dernière Nîmes tandis que Paris basculera en 2021 après la venue de Dunkerque (18 au 20 décembre). A noter que de la même façon que les Parisiens se déplaceront coup sur coup chez ses deux rivaux principaux Nantes et Montpellier, la seconde moitié du mois d'avril verra les champions de France (trois matchs à domicile sur les quatre du mois) accueillir Montpellier (15 au 18 avril) puis Nantes (22 au 25 avril) en l'espace de deux journées.Car une fois de plus, le PSG sera l'immense favori - pour ne pas dire le seul - à sa propre succession.Cesson - Saint-RaphaëlChambéry - ToulouseCréteil - DunkerqueIstres - TremblayMontpellier - ChartresNantes - IvryNîmes - LimogesPSG - Aix-en-Provence