Starligue (J17) : Montpellier et Nîmes ont le sourire

Montpellier retrouve le sourire ! Après quatre défaites de suite en Starligue, le club héraultais, quatrième du classement, a renoué avec la victoire, en disposant de St-Raphaël (8eme) sur le score de 35-34 ce mercredi lors de la 17eme journée. Mené jusqu’à la 20eme minute (12-13), le MHB de Hugo Descat (12 buts) a ensuite pris les commandes (21-18, mt) et ne les a plus lâchées, malgré une frayeur en fin de match quand les Varois de Raphaël Caucheteux (8 buts) sont revenus à -1. L’autre équipe du Top 5 à s’être imposée est Nîmes, qui occupe désormais la deuxième place avant le choc Nantes – PSG de jeudi. Les Nîmois l’ont emporté 30-28 contre Dunkerque (7eme). Après un bon début de match, les Gardois ont vu les Nordistes passer devant (17-18, 33eme), avant de leur infliger un 5-0 qui a fait la différence jusqu’à la fin de la rencontre. Jean-Jacques Acquevillo termine avec 7 buts et Haniel Langaro 9.



STARLIGUE / 17EME JOURNE

Mercredi 26 février 2020

Aix - Ivry : 32-25

Créteil - Istres : 27-26

Nîmes - Dunkerque : 30-28

Toulouse - Chartres : 29-33

Tremblay - Chambéry : 29-27

Montpellier - St-Raphaël : 35-34



Jeudi 27 février 2020

20h45 : Nantes - PSG