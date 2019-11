Starligue (J11) : Onzième victoire pour le PSG

Quel superbe bilan des Parisiens après 11 journées qui enregistrent ce soir une 11ème victoire consécutive en @LidlStarligue ✌️✌️✌️✌️✌️✌️✌️✌️✌️✌️✌️ #PSGSRVHB pic.twitter.com/UyY4YAfSVq

Toulouse et Nîmes enchaînent



Nouvelle défaite pour Ivry



Décidément rien ne peut les arrêter. Même pas une formation de Saint-Raphaël en forme qui restait sur quatre victoires consécutives en Starligue.. Emmené par un Mikkel Hansen à nouveau inspiré (12 buts) après avoir égalé son record personnel contre Créteil la semaine dernière, le PSG n'a pas eu de mal à se défaire de Raphaëlois trop timides. Toujours largement en tête au classement, la formation parisienne est talonnée par deux équipes en forme qui ont à nouveau gagné ce mercredi.Pour la onzième journée, Toulouse se déplaçait à Créteil et Nîmes chez son voisin aixois.. Un succès acquis aisément pour le Fenix (le cinquième de suite) grâce notamment à Ferran Sole (8 buts) tout comme celui des Nîmois. A Aix-en-Provence, les partenaires de Mohammad Sanad (11 buts) n'ont pas tremblé (34-29) pour signer une cinquième victoire consécutive et conservent ainsi leur place de dauphins même si les Toulousains comptent le même nombre de points.Derrière les trois écuries de tête, Montpellier s'est également imposé contre Dunkerque mais le succès n'a pas été aussi simple (29-28). Les Héraultais ont été malmenés tout au long de la partie avant de l'emporter d'un point seulement et de creuser l'écart sur Nantes avant le match du HBC jeudi à Chambéry.. Les Franciliens ont connu ce mercredi leur cinquième défaite consécutive et ne mettent toujours pas un terme à leur série négative. Ils voient même l'écart se réduire avec les équipes du bas de tableau malgré le match nul entre Chartres et Tremblay (23-23).Chartres - Tremblay :Créteil -: 23-29- Ivry : 29-26- Dunkerque : 29-28- Saint-Raphaël : 39-26Aix -: 29-34Chambéry - Nantes