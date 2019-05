Starligue: Chambéry troisième, c'est sûr

Chambéry, en s'imposant jeudi à Saint-Raphaël (28-30) en clôture de la 25e et avant-dernière journée de Starligue, est certain de terminer troisième.

Les Chambériens, meilleure série en cours du championnat avec sept victoires de suite, comptent deux points d'avance sur Nantes et l'avantage aux confrontations directes. Pour la même raison, ils ne peuvent pas non plus rattraper Montpellier à la deuxième place (41 points pour Montpellier, 39 pour Chambéry, 37 pour Nantes).

Saint-Raphaël, avec 25 points, est également assuré de finir septième, derrière Aix et devant Toulouse.