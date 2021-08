Saint-Raphaël : Fortuneanu remplacé par Braux la saison prochaine

Saint-Raphaël s’assure une transition apaisée. Arrivée sur le banc du SRVHB en 2004 comme joueur pendant neuf saisons puis comme entraîneur adjoint puis entraîneur en chef, Rares Fortuneanu a pris la décision de ne pas prolonger son contrat. A l’issue de la saison 2021-2022, le poste d’entraîneur du club varois va ainsi changer de main et le successeur du technicien roumain est désormais connu. Artisan de la montée en Liqui Moly StarLigue du club de Nancy après avoir fait de même avec Massy et avoir entraîné Tremblay, Benjamin Braux va prendre la suite de Rares Fortuneanu dès l’été 2022. Sous contrat avec le club nancéien jusqu’en juin 2023, l’entraîneur de 38 ans a obtenu de son président Hervé Alt l’autorisation de quitter son poste un an avant l’échéance de son contrat pour accepter ce nouveau défi à Saint-Raphaël.

Braux prêt à se lancer dans ce nouveau projet

Dans un communiqué du SRVHB, Benjamin Braux a assuré être « très heureux de rejoindre le club dès la saison prochaine ». Pour ce dernier l’arrivée dans le Var est « un nouveau projet prônant des ambitions communes avec le club ». De son côté, le président du club raphaëlois a confié sa satisfaction mais compte également sur l’équipe en place pour briller cette saison. « Nous sommes très heureux d’accueillir Benjamin Braux au sein du club, a confié Emmanuel Murzereau dans un communiqué. Evidemment, nous restons concentrés sur cette saison remplie de challenges et gardons toute notre confiance envers Rares Fortuneanu et son adjoint Wissem Hmam pour continuer à faire progresser notre équipe. » Un club qui enregistrera notamment le renfort de Vincent Gérard, le gardien de but champion olympique avec l’équipe de France, qui quittera le PSG pour rejoindre le SRVHB dès l’été prochain.