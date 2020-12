PSG : Martini va partir

C’est bientôt la fin d’une ère au PSG Handball. Bruno Martini, qui occupait le poste de manager général depuis 2012, va quitter ses fonctions au mois de janvier, a annoncé le club parisien dans un communiqué. L’ancien gardien de but, âgé de 50 ans souhaite « s’orienter vers un nouveau projet professionnel. » Après la fin de sa carrière, Bruno Martini s’était retrouvé à la tête d’un groupe d’actionnaires en 2010 pour tenter de sauver le club parisien, avant de voir le Qatar investir dans le club. Il en était alors devenu le manager général en 2012. « Sous sa responsabilité, notre équipe a remporté 17 titres depuis 2012 (sept championnats et trois Coupes de France notamment, ndlr), établissant de nombreux records à l’échelle nationale et internationale. Le Paris Saint-Germain est devenu une référence mondiale de la discipline, d’abord pour la régularité de ses performances sportives, mais aussi pour la qualité et le professionnalisme de sa structure. Le Club tient à le remercier chaleureusement pour ses années de collaboration, pour les résultats obtenus et lui souhaite une pleine réussite dans ses nouvelles responsabilités », poursuit le communiqué du PSG. Martini : "Je suis à un âge où ces opportunités doivent être prises"

L’ancien gardien est revenu sur les raisons de sa décision dans les colonnes de L’Equipe ce jeudi : « Je n’ai quasiment connu que ce milieu. Il arrive un moment où les choses sont un peu établies. Aujourd’hui, le club est structuré. Depuis plusieurs mois, je nourrissais la réflexion sur l’opportunité, ou pas, de voir autre chose. Je suis à un âge où ces opportunités doivent être prises. C’était à la fois l’envie de me rechallenger, de découvrir d’autres horizons, en laissant les choses les plus en ordre possible ». Les choses sont en effet plutôt en ordre du côté du PSG, actuellement en tête de la Lidl Starligue avec 12 victoires en 12 matchs, qualifié pour le Final Four de la Ligue des Champions 2019-20 qui se déroulera les 28 et 29 décembre, et quatrième de son groupe de Ligue des Champions 2020-21 mais avec deux matchs en plus à jouer par rapport aux cadors du groupe.