PSG-Karabatic: "Ne pas laisser de points en route" 

Le Paris Saint-Germain débuté la saison par un net succès face à Montpellier lors du Trophée des champions nouvelle formule (34-27), avant d'étriller Istres à l'extérieur lors de la première journée (35-25). Cette fois, c'est Nantes qui se présente pour un choc au sommet du championnat dès la 2e journée (20h45). Mais le "H" a beaucoup changé et reste en rodage en plus d'être privé de plusieurs joueurs majeurs (Feliho, Dumoulin...) si bien que le PSG est largement favori de cette rencontre.

"On se fout un peu de la physionomie du match. (...) L'important est de ne pas laisser de points en route, dans un Championnat qui s'annonce encore une fois très compliqué et passionnant", a plaidé Nikola Karabatic dans les colonnes de L'Equipe. La star des Bleus n'est pas encore pleinement prêt. Absent lors des matches de préparation, il était présent contre Montpellier et Istres estime pouvoir disputer au moins 30 minutes à fond.