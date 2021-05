PSG Handball : Luka Karabatic prolonge jusqu'en 2024

Le Paris Saint-Germain est très heureux d'annoncer la prolongation de son capitaine @LKARABATIC_Off jusqu'en juin 2024 !

— PSG Handball (@psghand) May 20, 2021

« Profondément heureux d'officialiser la prolongation de notre capitaine »

Luka Karabatic décide de jouer la continuité. Ce jeudi soir, le club de handball masculin du Paris Saint-Germain a annoncé la prolongation de contrat de son pivot et capitaine, pour deux saisons supplémentaires, ce qui le lie désormais à son club actuel jusqu'au 30 juin 2024. Après son arrivée au sein du club de la Capitale au cours de l'été 2015,, avait ensuite remporté les cinq championnats de France qui avaient suivi, sans oublier trois Coupes de la Ligue, deux Coupes de France mais également deux Trophées des Champions. Sur le site internet officiel de son club, le principal intéressé ne pouvait que se réjouir de cette nouvelle : « Cette prolongation symbolise tout l’attachement que je ressens pour le Paris Saint-Germain. Je suis ravi de poursuivre l’aventure sous le maillot Rouge & Bleu. Une relation très forte s’est tissée au fil des années avec mes dirigeants, mes entraîneurs, mes coéquipiers et nos supporters. La confiance qu’ils me témoignent me permet de continuer à grandir. Je suis convaincu que nous allons accomplir de grandes performances et marquer davantage l’histoire du club en remportant de nouveaux trophées. »Une joie partagée notamment par Jean-Claude Blanc, le directeur général délégué du Paris Saint-Germain, qui s'est également exprimé sur le site internet officiel du club de la Capitale : «Au-delà de ses qualités extraordinaires, qui en font l’un des meilleurs pivots et défenseurs du monde, Luka Karabatic est un joueur exemplaire. Son engagement pour le collectif est total, que ce soit sur les terrains ou au sein du vestiaire. Notre club peut se réjouir de compter dans ses rangs un atout de cette envergure, qui saura guider notre équipe dans la conquête de nouveaux titres. »