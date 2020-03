PSG Hand : Abalo ne prendra finalement pas sa retraite en fin de saison

« Si des clubs veulent m'appeler, qu'ils n'hésitent pas »

Bonne nouvelle dans le monde du handball ! Alors qu'il avait, dans un premier temps, décidé de partir à la retraite à la fin de la saison en cours, Luc Abalo, âgé de 35 ans, est finalement revenu sur sa décision. Le Français l'a annoncé ce mardi, dans une interview accordée au Parisien. Pourtant, à l'issue de cet exercice en cours,, avec qui il joue depuis 2012 et cette annonce d'en terminer officiellement avec sa carrière professionnelle, il l'avait faite avant même que ne débute cette saison 2019-20. La pandémie de coronavirus et le confinement qui a ensuite suivi font que l'ensemble des championnats, dont évidemment la Lidl Starligue, ont été stoppés et ne sont même pas sûrs de pouvoir aller à leur terme.Par conséquent, Abalo l'a martelé, il n'a plus l'intention de s'arrêter et a donc décidé de repousser cette fameuse retraite, d'au moins une saison supplémentaire. Reste désormais à trouver un nouveau club : « On ne sait pas ce qui va se passer dans les trois prochains mois. Si tout est décalé et qu'on n'a pas de vacances, autant enchaîner sur un nouvel exercice.Ce qui se passe aujourd'hui nous fait bien comprendre que rien ne sert de trop programmer les choses, qu'il faut aussi parfois vivre au jour le jour. Je reviens sur ma décision d'arrêter, sur les propos que j'avais tenus en début de saison. Si des clubs veulent m'appeler, qu'ils n'hésitent pas. » L'appel est lancé.