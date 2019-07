PSG: Elohim Prandi s'engage pour 4 ans

Il n'y a pas que dans le football que le PSG s'active. La section handball n'est pas en reste au moment de signer des joueurs. Elohim Prandi, jeune arrière gauche de 20 ans, s'engage avec le PSG Handball jusqu'en 2023.

Le joueur sera prêté une saison de plus à Nîmes et rejoindra le club parisien au début de la saison 2020-2021. Sous le maillot gardois il a notamment été nommé parmi les 3 meilleurs arrières gauches de Lidl Starligue la saison dernière. "Je suis extrêmement fier de m'engager avec Paris. Le PSG est un club référence du handball mondial, qui parvient a remporté de nombreux titres, malgré une concurrence de plus en plus accrue", a déclaré le joueur sur le site de son nouveau club.

Le joueur est actuellement avec l'équipe de France U21 afin de préparer les championnats du monde de la catégorie, qui débutent le 16 juillet prochain, en Espagne.